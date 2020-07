Avigliana: una grande festa per il nuovo parco Riva

Per la città l’inaugurazione del nuovo parco dell’ex Area Riva è un evento epocale, la chiusura di un progetto quasi “antico”, tanti sono i decenni da cui se ne parla. Non stupisce quindi che l’amministrazione abbia voluto fare le cose in grande, con una lunga serata di festa che comprende oltre al taglio del nastro con relativi discorsi, anche musica, esibizione circense e teatro. Si va in scena sabato 25 luglio a partire dalle 18, davanti all’ingresso del parco in corso Laghi, a pochi passi da piazza del Popolo, tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Ovviamente con tutte le cautele del caso per l’emergenza sanitaria...

