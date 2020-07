GustoValsusa 2020: che ne sarà delle sagre autunnali?

Da inizio settembre a metà novembre, ormai da una ventina d’anni, non c’è domenica in bassa valle di Susa senza una fiera, una sagra, una rassegna enogastronomica che metta in vetrina i prodotti tipici del territorio. Sarà così anche quest’anno? Impossibile rispondere, almeno fino al 31 luglio, quando cesseranno (in teoria) le misure anti-Covid stabilite dall’ultimo Dpcm di metà luglio con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sostanzialmente prorogato di altre due settimane le restrizioni anti-contagio già in vigore, con un’attenzione particolare proprio su sagre ed eventi potenzialmente in grado di creare quegli assembramenti che secondo il governo e il comitato tecnico-scientifico, almeno in questa fase, sono ancora accuratamente da...

su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020