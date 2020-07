Oulx: Giuseppe era morto da due giorni nell'albergo in Liguria

Lo hanno trovato ormai privo di vita nella sua stanza d’albergo di Sestri Levante, venerdì pomeriggio, morto probabilmente da almeno due giorni. La vittima è Giuseppe Bellotti, 51enne di Oulx, dove risiedeva insieme alle famiglia in una casa a tre piani di corso Torino. La morte probabilmente risale ad almeno due giorni prima, mercoledì 15 luglio, quando aveva avuto l’ultimo contatto Whatsapp. Ne è convinta la sorella Irene, che non riesce a darsi pace di questa tragedia. «Con Pino comunicavamo per la maggior parte con Whatsapp - rivela - aveva perso l’uso della parola dopo l’operazione per l’asportazione di un tumore ed era stato tracheotomizzato, così questo era diventato il nostro modo per comunicare; ci eravamo scambiati messaggi in occasione del mio compleanno, che cade il 7 luglio, e lui si era dimenticato di farmi gli auguri e si era scusato; io gli avevo risposto il 13 luglio e ho visto che aveva visualizzato; poi non ci siamo sentiti per due giorni e gli ho inviato un messaggio per sapere come stava la mattina del 15, ma senza avere risposta»...

Su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020