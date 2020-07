Grugliasco ringrazia Jamir, vittima del razzismo

«Siamo abituati a vedere persone in difficoltà con passanti che si disinteressano totalmente, invece tu, nonostante la tua giovane età, sei intervenuto per dare aiuto. Per questo ti ringraziamo. Mentre l’episodio che ti è accaduto merita le nostre scuse perché è un segno di inciviltà, di ignoranza, di maleducazione e di razzismo». Così ieri mattina il sindaco Roberto Montà si è rivolto a Jamir, il 15enne grugliaschese che la scorsa settimana ha aiutato e soccorso una donna svenuta in strada, in viale Gramsci, ricevendo offese a sfondo razziale da parte di un italiano 50enne che lo ha allontanato dicendogli che poteva tornarsene nel suo Paese. «A Jamir abbiamo dedicato una pergamena per ringraziarlo, interpretando il sentimento...

su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020