Lavanda: alle Ramats sboccia un futuro tutto viola

Piccole chiazze viola, sempre meno piccole per la verità. Linee provenzali che assecondano le curve di livello piuttosto ravvicinate di questi luoghi sempre e terribilmente in salita e che fanno concorrenza a quelle delle vigne, sempre più rade ed eroiche, che invece cercano il sole dritto per dritto, puntando dritto verso la cima. Qui adesso il verde si confonde con quello della boscaglia, tuttalpiù rotto soltanto dall’arancio delle reti anti-uccelli e ungulati, che di danni ne portano più che la peronospora e l’oidio, e soltanto in autunno i terrazzamenti vireranno al giallo, al carminio. Adesso, invece, il colore dominante è il viola. Nei terrazzamenti in basso, verso Prariond e S.Andrea, ma anche su, proprio nel mezzo della borgata più popolosa, S.Antonio. Le Ramats di Chiomonte hanno scoperto, o meglio riscoperto, quella che era un’antica vocazione, la lavanda. Forse con meno radici...

su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020