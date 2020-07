Borgone: bancali di legno a fuoco nella notte

Ci sono volute oltre sei ore di lavoro per domare e bonificare l’area interessata dal vasto incendio che nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio ha distrutto diverse pedane di legno nei prati al confine tra Borgone e San Didero, lungo strada provinciale 203, non distante dall’area industriale di viale Europa. La zona colpita dalle fiamme è quella posta esattamente di fronte al presidio No Tav di Borgone, utilizzata da una ditta valsusina come deposito di bancali e ripostiglio di materiale di vario genere. L’area è recintata e nascosta da un vigneto che la separa dalla strada provinciale, ma non è comunque difficile accedervi: le cause sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, ma al momento non è da escludere che il rogo possa essere...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020