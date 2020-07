Condove, «Io multato con il cartello invisibile»: effetto movida?

Multato per non aver messo il disco orario, ma il cartello che lo segnalava era stato girato e risultava invisibile. È la tragicomica disavventura capitata ad un villarfocchiardese, Rino Chiaberto, nella piazzetta di fronte alla scuola guida di via Gramsci. I fatti risalgono allo scorso 2 luglio, ma il pensionato villarfocchiardese non ha ancora digerito la cosa. «Premetto che i 29 euro e 40 centesimi che ho dovuto sborsare e che ho sborsato subito, a scanso di equivoci, non mi hanno cambiato la vita - afferma - ma nella polizia locale condovese ho riscontrato quello che secondo me è un eccesso di zelo, un’inflessibilità che sinceramente non capisco, soprattutto di fronte al fatto che il cartello di segnalazione della zona disco, in quel momento, non fosse visibile». Rino...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020