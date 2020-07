Gavio scommette sull’A32: la Sitaf ora è privata

L’autostrada Torino-Bardonecchia e il traforo del Frejus sono ora in mano ai privati. Nello specifico al gruppo Gavio, che con la società Astm si è aggiudicato in via provvisoria la gara per l’acquisizione della quota del 19,347 per cento del capitale sociale di Sitaf, società concessionaria dell’A32, arrivando così a detenere, direttamente e indirettamente, una quota pari al 67,22 per cento del capitale sociale. Astm ha infatti presentato la migliore offerta economica nell’asta pubblica promossa dalla Fct Holding spa, Finanziaria Città di Torino Holding, e dalla Città metropolitana di Torino per la cessione congiunta delle rispettive quote detenute in Sitaf, pari rispettivamente al 10,653 per cento e all’8,694 per cento. Curioso notare come proprio nei giorni in cui...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020