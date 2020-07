Rivoli: muore allo svincolo in uscita della tangenziale

Era un appassionato di moto e stava proprio recandosi ad un raduno in programma lo scorso fine settimana ad Acceglio nel cuneese. Renato Crespi, 63 anni, era titolare di un negozio di ottica a Novara. Sabato mattina, poco dopo le 9,30 stava percorrendo la bretella che collega la tangenziale alla A32. Giunto poche decine di metri prima dalle gallerie della Perosa, ha imboccato lo svincolo per Rosta, quello che si trova nei pressi del Brico e del centro commerciale Conad (ex Auchan). Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale Torino, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata...

su Luna Nuova di martedì 28 luglio 2020