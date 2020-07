Un agosto vicino a casa: tutti gli appuntamenti dell'estate in valli e cintura

Oggi è in edicola l'ultimo numero di Luna Nuova prima della pausa estiva. Troverete, come ogni anno, il calendario completo giorno per giorno di tutti i concerti, mostre, eventi culturali, spettacoli, escursioni e feste di paese per quanti trascorreranno il mese di agosto tra valli e cintura. E poi tante curiosità "leggere" sul nostro territorio, tutte da leggere. Eccone qualcuna:

- Storie di pesca sul lago Grande di Avigliana, tra mostri, tradizione e habitat da salvare

- Caccia grossa a colpi di click col boscaiolo coazzese Alex Ughetto

- Parco naturale di Stupinigi: la perla dietro casa

- Bramafam, 25 anni di nuova vita a Bardonecchia

- Vittoria Martoia, le caprette ti fanno "Ciao": da Condove all'alpeggio in Valle d'Aosta, una scelta coraggiosa

- Una mini-Sacra per ipovedenti grazie ai Lions

- Torino in bicicletta: istruzioni per l'uso della Bike Pride

- Libri d'agosto: Ilaria Urbinati, in lotta contro il "mare verticale"

- Basta pregiudizi, il fumetto è maturo: i consigli di Roberto Gagnor, sceneggiatore di Topolino

- Le orchidee selvatiche del Malpasso

- Panorami: al Gran Truc per ascoltare la sottile poesia degli spartiacque

- Pepe Rosa: come mettere l'estate sotto vetro, tra confetture e antipasti

- Sport: nel Challenge Stellina la corsa all'oro tricolore

- Al Forte lo spettacolo delle parole

- Il suono dell'arpa per la meditazione ad alta quota

- Andiamo! La danza oltre i confini

- Villa e Ballantini: le Borgate casa di "quelli bravi"

- All'Arena delle Alpi di Venaus Frankie Hi-Nrg e Germano

Buona estate da tutta la redazione: Luna Nuova torna in edicola venerdì 28 agosto. E per gli aggiornamenti estivi, stay tuned su www.lunanuova.it e la nostra pagina facebook