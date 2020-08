I marinai valsusini piangono la scomparsa di Ivo Bolognesi

Il gruppo Valsusa dell’Associazione nazionale marinai d’Italia è in lutto per la scomparsa, dopo una lunga malattia, di “Ivo” Bolognesi, uno dei soci storici del gruppo che è mancato lo scorso 31 luglio. Originario del Veneto, era arrivato per lavoro in valle qui aveva trovato la compagna di tutta la vita, la moglie Germana, da cui ha avuto tre figli. «Sempre presente alle manifestazioni del gruppo e ai raduni nazionali, consigliere per diversi anni, aveva dato un contributo fondamentale nella costruzione del nostro monumento in piazza d’Armi a Susa - Afferma Antonino Laganà, presidente dei marinai valsusini - Era facile distinguere “Ivo” nelle nostre manifestazioni, sia per il suo possente aspetto fisico ma anche per il foulard del Battaglione San Marco che lui orgogliosamente portava sempre al collo. Dai modi gentili e dalla simpatia innata era uno degli elementi che faceva “associazione” e nel rispetto di queste sue caratteristiche, il ristorante “La Posta” a Novalesa, di cui è proprietaria la sua famiglia è sempre stato un luogo di raduni conviviali del gruppo per eventi rituali come auguri di fine anno. Ricordo con un velo di tristezza ancora alla fine dello scorso anno, esattamente il 21 dicembre, proprio nella merenda sinoira, per lo scambio degli auguri, come avesse domandato se in sede c’erano ancora bevande di cui lui si faceva carico del rifornimento costante. Addio “Ivo” sii fiero della tua vita e ti siano resi tutti gli onori per quello che hai fatto durante il tuo percorso terreno».