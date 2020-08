Inaugurata la nuova casa Ana a Monterotta

Il Comune di Sestriere ha inaugurato, domenica 2 agosto, la nuova struttura logistica in località Monterotta a disposizione degli alpini del Gruppo Ana di Sestriere, che ne hanno curato gratuitamente la progettazione. Una robusta struttura in legno con ampia tettoia posta davanti al piccolo altare dove ogni anno, ad inizio agosto, si celebra la essa in ricordo degli alpini. Rinviata invece al 2021, per l’emergenza sanitaria, la tradizionale festa degli alpini a Monterotta. Sono state comunque molte, nel pieno rispetto del distanziamento sociale, le persone che hanno voluto presenziare a questa giornata speciale apertasi con l’onore ai caduti e la posa di una targa alla stele dedicata agli “Alpini di ieri, di oggi e di domani” da parte del Gruppo Ana di Sestriere. A seguire il sindaco Gianni Poncet insieme all’assessore Francesco Rustichelli e a Massimo Poncet, presidente in carica del Gruppo Ana, ed i suoi predecessori ovvero Bruno Strazzabosco e Carlo Piffer, si sono riuniti per tagliare il nastro tricolore per l’inaugurazione della nuova struttura. «Insieme viviamo un momento molto significativo - ha detto Gianni Poncet - perché rappresenta la continuità della nostra storia con le truppe alpine e gli alpini da sempre legati al nostro territorio di generazione in generazione. Oggi siamo fieri come amministrazione di inaugurare una struttura che sarà veramente polivalente finalizzata in primis al Gruppo Ana, alle loro manifestazioni. Una struttura che potrà essere anche utile, in questo difficile periodo del Covid, come appoggio per eventi, animazione, concerti in un contesto bellissimo offerto da questo splendido anfiteatro naturale di Monterotta». Al termine dell’inaugurazione si è tenuta la messa celebrata da don Gaetano Bellissima seguita dai fedeli all’ombra della nuova struttura.