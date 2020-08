Serate a caccia di stelle cadenti nel cielo valsusino

SUSA - Molti gli appuntamenti di agosto con gli Astrofili segusini, che scruteranno il cielo, con apposita strumentazione, alla ricerca di stelle cadenti in più occasioni, sempre secondo le regole del distanziamento fisico per contrastare la pandemia Covid-19. Si inizia giovedì 6 a Sauze di Cesana, per proseguire sabato 8 al Castello di Susa; si prosegue lunedì 10 a San Sicari, per chiudere il 19 o 20 agosto (in base alle condizioni meteorologiche) con una sessione di fotografia astronomica al rifugio Casa Assietta a 2527 metri di altitudine, sullo spartiacque fra la valle di Susa e la val Chisone.