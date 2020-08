Villarfocchiardo cede al Covid, niente Sagra del Marrone

VILLARFOCCHIARDO - Ha vinto il Covid. La 59ª edizione della Sagra valsusina del marrone non si farà. Lo annunciano, con una nota diffusa questa mattina, il Comune e la Pro loco, organizzatori di quella che è la più antica e partecipata manifestazione autunnale valsusina. “La proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, con le misure e le norme per il contenimento del Covid-19 - si legge nella nota - porta inevitabilmente a riflessioni e scelte di enorme responsabilità che ci vedono costretti ad assumere la decisione difficile e sofferta dell’annullamento della manifestazione che da anni si svolge il terzo fine settimana di ottobre grazie all’impegno delle associazioni e dei produttori presenti sul territorio. La decisione è dettata dall’obiettiva impossibilità di organizzare e controllare il corretto svolgimento dell’evento, assicurando il costante rispetto delle misure di contenimento previste da leggi, decreti e ordinanze in merito ad esempio al dover evitare assembramenti, a verificare o a chiedere di autocertificare la temperatura corporea, garantire il distanziamento tra le persone, l’utilizzo da parte dei partecipanti e degli espositori delle idonee protezioni delle vie respiratorie. Visto l’elevato numero di visitatori, rapportato alle superfici disponibili per la manifestazione e alla particolare localizzazione geografica e morfologica del territorio, volendo ipotizzare anche un numero inferiore di espositori, la cui scelta sarebbe molto difficile, è evidente che il persistere dei rischi connessi all’emergenza sanitaria non consente di predisporre in modo ottimale le tante attività connesse alla Sagra, tantomeno una tranquilla a appagante fruizione da parte dei partecipanti. Non è facile scrivere questo comunicato ma, ricordando anche tutti coloro che hanno perso la vita o che si sono prodigati nel gestire l’emergenza, pensiamo che la salvaguardia della salute di tutti sia in questo momento la cosa più importante su cui riflettere e orientare le scelte”.