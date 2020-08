Artisti e buona tavola per due giorni a Rochemolles

Nell’ambito delle ricco calendario di manifestazioni estive, messe in cartellone dall’Associazione “Vivi Rochemolles”, in collaborazione con il Comune di Bardonecchia, per promuovere sabato 22 e domenica 23 si svolgerà “Artisti a Rochemolles: una montagna di arte, trucioli e sapori” e domenica 23 agosto la “Passeggiata enogastronomica itinerante”. Due intense giornate, tutte da vivere nella borgata alpina, posta a 1619 metri di quota, a circa 5 chilometri dal capoluogo, ricche di eventi, molto apprezzati nelle scorse prime cinque edizioni da numerosi villeggianti, turisti italiani e stranieri ed escursionisti.

Sabato 22 lungo i vicoli e nei punti più caratteristici e suggestivi della borgata, sarà possibile prendere parte attiva alla mostra-mercato, con la possibilità di acquistare direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori prodotti locali, assistere alle esibizioni di artisti di strada, vedere degli scultori all’opera lungo le vie del Borgo, ammirare artisti, scultori e artigiani, visitare delle mostre fotografiche e pittoriche, e partecipare a “I rapaci in scena”, dimostrazioni e lezioni all’aperto su e in presenza di alcuni esemplari di uccelli rapaci montani: poiane, barbagianni e gufi.

Domenica 23, alle 10.30 sul ponte principale all’ingresso della frazione verranno distribuiti i pass pranzo, alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo, il parroco don Paolo Di Pascale, celebrerà la messa e alle 12.30 inizierà il percorso enogastronomico itinerante, articolato in sei tappe lungo il borgo, dal ricco menù: prima tappa, insalata di toma di montagna e insalata di fassone piemontese, seconda olenta con vellutata di cipolle, terza sarignà, fatta con patate, salsiccia e lardo uniti e messi in forno nella cocotte di coccio, quarta peperonata con crostoni, quinta canestrelli con marmellate nostrane e sesta dolce pam pum con crema ai mirtilli, il tutto accompagnato da bevande. Quota di partecipazione, bevande incluse: 25 euro adulti e 15 euro bambini sotto i 10 anni.

Durante tutta la giornata si svolgerà la seconda giornata della mostra mercato, continueranno le mostre, la dimostrazione dei rapaci, e Lorenzo ed Eralda con le loro musiche allieteranno i presenti invitati alle 17.30 nella chiesa parrocchiale per la presentazione di due libri di Alberto Trivero Rivera sull’architettura e sulla socio-demografica della nostra borgata alpina. Nel fine settimana sarà possibile vedere le mostre fotografiche, con proiezione, “Passione Natura”, sulla fauna della Conca, a cura di Alessandra Simiand e Stefano Vachet; “Natura all’uncinetto” di Daniela Dorato; “Le opere di Franca Guidetti” allestita a la Laz Archiva, sede del vecchio comune e “Colori di Rochemolles” di Guido Alimento, allo Chalet della guida.

Sarà possibile accedere al borgo utilizzando mezzi propri o, ancor meglio, utilizzando le navette gratuite predisposte dagli organizzatori, con partenza, a partire dalle 10, da piazza Statuto, abituale sede del mercato del sabato o utilizzando la linea 6 del trasporto urbano, gratuita con partenza ogni mezz’ora dalla stazione ferroviaria.

«Rispetto alle precedenti edizioni - sottolinea Angela Ventricelli, presidente di “Vivi Rochemolles - quest’anno il Borgo, nel rispetto delle norme anti pandemia, sarà animato da alcuni artisti e musici di strada e domenica alle 17.30 nella chiesa parrocchiale verranno presentati i due libri di Alberto Trivero su alcuni aspetti della nostra borgata alpina».