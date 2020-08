Susa, Chiomonte, Exilles e Val Cenis insieme per il turismo

Venerdì 17 luglio presso il municipio di Lanslebourg, e martedì 25 agosto a Susa si sono svolte due importanti riunioni per sancire la condivisione di una proposta progettuale di cooperazione fra i Comuni di Val Cenis-Lanslebourg, Susa, Chiomonte e Exilles, che in prospettiva potrà essere estesa ai Comuni limitrofi. Una volontà di collaborazione per realizzare un ambizioso progetto transfrontaliero per la valorizzazione dei territori sui due lati del versante italo francese per uno sviluppo socio-economico durevole, in campo turistico, culturale e sportivo.

All’incontro del 17 luglio a Lanslebourg sono stati presenti Jacques Arnoux, sindaco di Val Cenis, Michel Bouvard, membro dell’Assemblea nazionale di Francia, Émilie Bonnivard, deputato della Repubblica Francese, Fabien Gravier, sindaco delegato di Lanslevillard, Christian Grange, consigliere dipartimentale presso il Consiglio generale della Savoia, Eric Felisiak, amministratore della Société Haute Maurienne Vanoise tourisme, Piero Genovese, sindaco di Susa, Roberto Garbati, sindaco di Chiomonte, Giorgio Montabone, vice sindaco e assessore al turismo di Susa, Giuliano Pelissero, assessore al bilancio e patrimonio di Susa, Bruno Pezzalunga, consulente del Comune di Chiomonte, Ugo Jallasse, coordinatore del progetto, Giovanni Quaglino, presidente dell’associazione Il Ponte e collaboratore del progetto, e Remo Brun, collaboratore del progetto.

Gli stessi si sono incontrati anche martedì 25 agosto a Susa ai quali si sono aggiunti Carlo Vigliano, assessore di Chiomonte, Michelangelo Castellano, sindaco di Exilles, la deputata Daniela Ruffino, e Gemma Amprino, ex sindaco di Susa. Tutti i convenuti hanno condiviso e firmato un documento di intenti per confermare la volontà di intraprendere un percorso comune, evidenziando le affinità che legano storicamente i due territori e le opportunità offerte dalla partecipazione a bandi transfrontalieri.