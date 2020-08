Alpignano, sfida a cinque e nove liste: testa a testa a Venaus e Sestriere

Tra meno di un mese Alpignano tornerà alle urne per scegliere chi la guiderà (si spera) per i prossimi cinque anni. Dopo il terremoto che alla fine dello scorso anno ha squassato il consiglio comunale con la conseguente caduta della giunta Oliva, saranno ora in cinque a contendersi la poltrona di sindaco. Come aveva annunciato fin dal primo momento, ci sarà lo stesso primo...

Alla fine, come previsto, sarà una sfida a due a Venaus fra gli ex alleati Avernino Di Croce, sindaco uscente e sfiduciato con un golpe bianco ad inizio luglio dalla sua stessa maggioranza, ed Erwin Durbiano, uno dei promotori della levata di scudi nei confronti del professore rivolese. A poco più di un anno di distanza Venaus ritorna così al voto, ma lo fa in un clima completamente diverso da quel “volemose bene”...

I nomi, è inevitabile soprattutto in un centro piccolo come Sestriere, sono sempre quelli, gira e rigira. La competizione elettorale sale al Colle e lo fa attraverso la sfida fra il sindaco facente funzioni Gianni Poncet, che ha guidato il Comune da un anno a questa parte dopo la scelta obbligata di Valter Marin di optare per lo scranno in consiglio regionale, e Andrea Colarelli, il sindaco olimpico del 2006 e poi sconfitto nelle competizioni a seguire...

Su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020