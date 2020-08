Dilemma scuola: tra "seduta innovativa" e distanziamento

Sembra la peggiore equazione da risolvere dai tempi in cui noi sedevamo sui banchi di scuola. Quei banchi che allora erano considerati “normali”, ossia senza rotelle né distanziatori per garantire la distanza di un metro dal nostro compagno di banco, con cui spesso eravamo gomito a gomito. Oggi si parla addirittura di “seduta innovativa” di cui è difficile dire. E poi non è che uno dei tanti problemi da risolvere entro il prossimo 14 settembre, data ancora fissata per l’avvio delle lezioni. Condizionale d’obbligo visto come è andato a finire il vertice tenutosi mercoledì scorso tra Governo e presidenti delle Regioni (che preferiscono chiamarsi governatori per indicare che anche loro devono “governare” il processo di cambiamento). Nulla di fatto. Molti i temi...

su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020