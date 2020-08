Schianto in moto nella notte a Oulx, muore idraulico 52enne

Era molto conosciuto in paese Jean Claude Giordano, l’idraulico di 52 anni residente a Oulx, sposato e con un figlio di 14 anni, che ha perso tragicamente la vita giovedì 27 agosto in un incidente avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza lungo via Monginevro, nei pressi del bar Roxy. Giordano aveva trascorso la serata con alcuni amici in un altro locale tra Oulx e Cesana, festeggiando un compleanno…

Su Luna Nuova di venerdì 28 agosto 2020