Una notte di blues per ricordare Luigi Tempera

I “Venerdinote estate” organizzati dal centro Violeta Parra al Malinteso di Beinasco (via Pio La Torre 3) sabato 29 agosto propongono la 20ª edizione del “Blues day for Luigi” dedicato alla memoria di Luigi Tempera, storico direttore artistico dell’evento mancato qualche anno fa. Solo due band ma di grandissimo valore artistico per il “Blues day” 2020: alle 21,15 la rassegna si apre con i Boogie Bombers. A seguire, alle 22, sul palco il sound originale e coinvolgente della Gnola Blues Band. Info 011/ 4399212, 339/ 2978912...

