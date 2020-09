L’amministrazione giavenese ha varato un piano da mezzo milione per consentire alle scuole della città la ripresa delle lezioni in sicurezza anti-Covid. «In questi giorni si continua a lavorare assiduamente insieme alle istituzioni scolastiche per garantire un avvio sicuro del nuovo anno», spiega l’amministrazione in una nota...

Su Luna Nuova di martedì 1° settembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!