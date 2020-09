Gravere: camminando, e pedalando, con Tino Aime

Il vento. Uno dei simboli della valle. Quale scenario migliore per l’inaugurazione dell’itinerario “Arte e natura-sui passi di Tino Aime”, il percorso naturalistico dedicato al grande pittore e scultore, originario di Cuneo, ma residente alla frazione Bastia di Gravere, dove visse fino alla scomparsa avvenuta nel luglio del 2017. Si tratta di un itinerario che attraversa i comuni di Gravere, Chiomonte e Meana, raccordando fra loro gli itinerari valsusini della Via Francigena, del Sentiero dei Franchi e del Sentiero Balcone, e che vede riprodotti, su pannelli e installazioni stabili situate lungo il tracciato, più di 20 opere scelte tra la ricca produzione dell’artista, oltre alle sculture che Tino ha regalato, nel tempo, al territorio; un museo a cielo aperto in cui la ricchezza dei paesaggi è abbinata al fascino dell’intramontabile talento artistico del pittore di montagna e di langa, uno degli artisti più apprezzati nel panorama pittorico e scultoreo piemontese ed italiano…

Su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020