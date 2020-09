Il GustoValsusa 2020 va definitivamente in quarantena

Come la primavera, purtroppo anche l’autunno 2020 sarà orfano di sagre e fiere. GustoValsusa va in una quarantena forzata e si vede costretto ad annullare il corposo calendario di rassegne enogastronomiche che ogni anno, da settembre a metà novembre, propone tutti i week-end un appuntamento diverso sparso sul territorio della bassa valle. I sindaci e l’Unione montana Valle Susa ne discutono ormai da settimane, sempre con un occhio ai Dpcm emessi dal premier Conte: la volontà politica di organizzare le diverse manifestazioni c’è sempre stata, ma se a luglio tutto sembrava volgere per il meglio, il rialzo della curva dei contagi delle ultime settimane (con qualche caso in più anche in valle di Susa) ha consigliato agli amministratori di seguire la linea della...

Determinati e convinti, erano partiti per tempo con l’idea di adeguare il “Gusto di Meliga” alle norme anti-Covid e di organizzare comunque la rassegna dedicata al “pan ëd melia”, prodotto tipico della tradizione chiusina. Ma alla fine, complice il recente rialzo della curva dei contagi e la volontà di seguire una linea univoca a livello di territorio, si sono visti costretti a fare marcia indietro, nonostante il manifesto ufficiale dell’edizione 2020 fosse già stato diffuso. Il Comune di Chiusa San Michele e l’associazione “Gusto di Meliga” hanno dunque deciso di annullare la 14ª edizione della sagra, programmata per domenica 20 settembre. «È stata una decisione non semplice, sofferta e ponderata - sottolineano il sindaco Fabrizio Borgesa e la presidente di “Gusto di Meliga” Paola Giusiano...

su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020