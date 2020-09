L'auto si ribalta al Frais, muore noto imprenditore di Bussoleno

Ha perso la vita a bordo del suo Toyota Rav dopo aver perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su se stesso, percorrendo una cinquantina di metri a ritroso: la vittima è Domenico Morino, 90 anni di Bussoleno. La tragedia si è consumata intorno alle 15,30 di sabato pomeriggio al Frais, sulla montagna di Chiomonte, circa 300 metri a monte della spianata ai piedi delle piste da sci: la zona è quella della pista Faciacia, ai margini della Scoiattolo. Domenico Morino era molto conosciuto a Bussoleno ed in tutta la valle per la sua attività di imprenditore. Di famiglia storica bussolenese, aveva iniziato la propria carriera lavorativa come decoratore, ma la svolta era arrivata con l’attività di sgombero neve in appalto dalle Ferrovie. Ma Morino era conosciuto soprattutto per la seconda parte della sua lunga vita imprenditoriale, quella del grosso negozio di piastrelle e sanitari di via Torino, con clienti e commesse che arrivavano anche dalla Francia; un’attività a cui affiancava anche quella di impresario edile, con la costruzione di palazzi e condomini, ultimo quello in piazza del mercato…

Su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020