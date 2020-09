Asili nido: in cintura ripartenza a singhiozzo, in bassa valle si riprende oggi

Asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi familiari, relativi ai bambini compresi nella fascia di età da zero a tre anni, possono riaprire da lunedì 31 agosto. Lo stabilisce l’ordinanza del presidente della Regione che permette al Piemonte la riapertura dei servizi destinati all’infanzia, in anticipo rispetto alle altre Regioni. In realtà non tutti lo hanno fatto perché non erano e non sono pronti. E, anche quelli che hanno riaperto i battenti, lo hanno fatto in modalità diverse.

Tra questi Grugliasco, che ha deciso di utilizzare per le prime due settimane di settembre la modalità adottata per i centri estivi e far partire la scuola di ogni ordine e grado, nidi compresi, dal 14 settembre. «Di fatto queste due settimane sono di centro...

I tre asili nido pubblici della bassa valle di Susa gestiti dall’Unione montana sono già pronti a ripartire: lo faranno a cominciare da oggi, martedì 1° settembre, quando le strutture di Susa, Sant’Antonino e Avigliana (Drubiaglio) riapriranno le porte ai piccoli in età da zero a tre anni. «Si tratta di un servizio molto importante per il territorio - sottolinea l’assessora all’istruzione dell’Unione montana Valle Susa, Elisabetta Serra - nel corso degli anni sono state fatte tante battaglie per mantenerli in vita e ora siamo particolarmente contenti che il servizio possa riprendere senza alcun ritardo, nonostante le indubbie difficoltà provocate dall’emergenza Covid. Inoltre la cooperativa sociale che gestisce i tre asili nido di valle ha proposto progetti nuovi...

su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020