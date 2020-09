Asl To3: il rientro dalle vacanze con il tampone pit-stop

Nessuna coda e nessuna lunga attesa per far fronte alle nuove disposizioni in merito ai rientri da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, ma appuntamenti cadenzati ed una modalità del tutto nuova messa a punto grazie al “Pit stop”. Si tratta di un servizio specifico, come possiamo documentare dall’esperienza all’ospedale di Rivoli, per sottoporre ai tamponi coloro che rientrano dalle vacanze nei paesi ritenuti ad alto rischio contagio Covid-19. A proporlo ed attuarlo, in diversi punti del suo territorio, è stata l’Asl To3. L’ordinanza del 12 agosto scorso aveva previsto, infatti, per chi rientra da uno dei paesi a rischio, l’obbligo di effettuare un tampone (non il test sierologico) o nel paese di provenienza, entro le 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, oppure al momento...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020