L'Unione montana: «Non incontriamo Telt per lisciarle il pelo»

«Non siamo certo lì per “lisciare il pelo” a Telt: incontreremo i rappresentanti della società incaricata di realizzare la Torino-Lione, insieme tra l’altro ai tecnici della commissione Tav dell’Unione montana, che in questi anni non hanno mai fatto mancare le loro critiche nel merito, per raccogliere informazioni sullo sviluppo del progetto e per esprimere le legittime preoccupazioni degli amministratori rispetto alla prevista apertura sul territorio di cantieri che andrebbero a creare diverse problematiche». Pacifico Banchieri, presidente dell’Unione montana Valle Susa, lo dice chiaro e tondo, dopo che è diventata di dominio pubblico la notizia che i sindaci della bassa valle incontreranno Telt sabato 12 settembre nella sala consiliare di Sant’Ambrogio, e soprattutto dopo...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020