Rivoli: per i licei una ripartenza sul filo del rasoio

Finalmente ripartenza, eppure c’è preoccupazione. Il 14 settembre ormai è alle porte e molte scuole hanno già iniziato le proprie attività. Tra lettere alla ministra Azzolina, petizioni e pianificazione, la questione della riapertura delle scuole sembra una matassa davvero intricata da sbrogliare, solo in parte imputabile a comuni e sindaci. Fervono i preparativi per garantire agli studenti un rientro in sicurezza, eppure a poco più di una settimana dalla riapertura le incognite sono ancora tante, forse troppe. Si prospettano tempi sul filo del rasoio. Anche un solo contagio potrebbe vanificare gli sforzi fatti finora da insegnanti e personale scolastico. Scene che ricordano il mito greco di Sisifo, che cerca disperatamente di portare la roccia in cima alla montagna, ma...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020