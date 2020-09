Rubiana, la sfida di Rosa: "Chef per un giorno" lunedì da Eataly

Se lunedì 7 settembre capiterete a cena al ristorante Eataly di Torino Lingotto, in via Nizza 230/14, sappiate che uno dei menù che potrete scegliere sarà stato pensato e cucinato da Rosa Del Gaudo, celebre food blogger di Rubiana con il suo “Folletto panettiere”, consultabile sulle pagine web di “Giallo Zafferano”, nonché curatrice della rubrica quindicinale di cucina “Pepe Rosa” che pubblichiamo sulle pagine del nostro bisettimanale. Rosa è infatti una dei numerosi concorrenti in gara nel concorso “Chef per un giorno” promosso da Eataly Lingotto, riservato agli amanti della cucina non professionisti del settore. Il primo premio resta al momento top secret: la cosa certa è che il piatto vincitore entrerà poi a fare parte del menù alla carta de “Le Cucine...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020