Tornano le fiamme sul Rocciamelone. paura a Mompantero

La pineta del Rocciamelone è un ambiente fragile, soprattutto dopo il devastante incendio dell’autunno 2017. Le fiamme sono sempre in agguato, in particolare nelle stagioni secche, come la fine dell’estate. Ma se ci mettono anche gli incendiari i boschi che salgono alla vetta più nota della valle, o quello che ne rimane, sono veramente in pericolo. La riprova si è avuta nel primo pomeriggio di martedì, quando la pineta del Pampalù ha seriamente rischiato di rivivere la devastante esperienza di tre anni fa.

Il rogo è divampato, sicuramente cagionato da incendiari, poco prima delle 13. Tra le prime a dare l’allarme la sindaca di Mompantero Piera Favro. «Stavo ultimando la spesa al mercato di Susa quando ho guardato verso la montagna e visto le fiamme, altissime - ricorda - ho subito avvertito in comune ed i vigili del fuoco, ma in mente avevo i fantasmi di quelle terribili giornate di fine ottobre 2017»...

Su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020