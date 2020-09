Bus a capienza ridotta: basterà per gli studenti? Problema Alpignano, col ponte chiuso

Era il 24 ottobre dell’anno scorso, quando un genitore di un’alunna del liceo “Pascal” di Giaveno segnalava i problemi della linea Bruino-Giaveno. La ragazza, residente a Piossasco, come ogni mattina si era recata alla fermata del pullman di Sangano, accompagnata dai genitori, ma ad attenderla c’era un autobus già pieno. Non un’eccezione, stando ai racconti dei genitori, che condividevano i problemi anche con altri genitori della zona. E così anche per altri comuni della provincia di Torino, che da tempo devono fare i conti con problemi legati ai trasporti. Ora si è messo di traverso anche il Covid-19 e la questione della mobilità e dei trasporti potrà essere uno degli effetti collaterali delle norme sanitarie. C’è da chiedersi se e come potrà cambiare una...

su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020