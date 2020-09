Chiude l’Avis di Borgone-S.Didero? È l’ultima chiamata

Non siamo ancora all’atto finale, ma ad un ultimo, disperato appello che, se dovesse di nuovo cadere nel vuoto, porterebbe inesorabilmente alla chiusura della sezione Avis di Borgone-San Didero, nonostante le “nozze d’oro” festeggiate lo scorso anno. Il gruppo, dopo averci provato per oltre un anno, è davvero agli sgoccioli: c’è tempo fino a venerdì 25 settembre, giorno in cui alle 21, nella sala consiliare di piazza Montabone, è stata convocata l’assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulla decisione del consiglio direttivo di sciogliere la sezione e di chiudere la sede di prelievo per carenza di avisini disponibili a candidarsi per il rinnovo delle cariche. Decisione che quindi è già stata formalmente assunta dal direttivo uscente e che, in assenza di novità...

su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020