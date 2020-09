Mattie, lasciano in due: terremoto in Consiglio

Terremoto in giunta a Mattie. Dopo le dimissioni della consigliera di maggioranza Martina Benetto, formalizzate già lunedì, giovedì sono arrivate anche quelle, pesanti, della vicesindaca Daniela Perrachon. Un fulmine a ciel sereno, anche se il malcontento in seno all’amministrazione di Marina Pittau sembra che covasse ormai da alcuni mesi. Per il momento le due interessate non rilasciano dichiarazioni sui motivi che le hanno convinte ad abbandonare il consiglio comunale a poco più di un anno dalla loro elezione, protocollati nelle due lettere di dimissioni. Laconica anche la presa di posizione al riguardo della sindaca Marina Pittau: «Non rilascio dichiarazioni di replica alle parole, preferisco agire con i fatti al servizio dei cittadini»...

Su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020