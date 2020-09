«Non lo fate! Sarebbe come legittimare Telt»: lettera dei No Tav ai sindaci

«Per favore non lo fate! Difendiamo la salute e l’ambiente ed evitiamo opere dannose e inutili». L’appello, chiaro ed esplicito, è rivolto ai sindaci, anzitutto quelli No Tav, che nella mattinata di sabato 12 settembre, nel palazzo comunale di Sant’Ambrogio, incontreranno i rappresentanti di Telt alla presenza dei tecnici della commissione Tav dell’Unione montana Valle Susa, promotrice della riunione. La lettera è sottoscritta da 68 attivisti No Tav, tra volti illustri e leader del movimento, e da tre sigle legate alla lotta contro la Torino-Lione: il comitato No Tav e vigilanze cave di Sant’Ambrogio, i Cattolici per la vita della valle e il Gruppo Pace Valsusa. Prime firmatarie dell’appello sono Valentina Cancelli e Maria Chirio, a cui si sono aggiunti Luca Mercalli...

su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020