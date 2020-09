Orbassano, travolto in tangenziale: è grave

È ricoverato in gravi condizioni l’uomo rimasto vittima di un incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 2.30 in tangenziale. L’uomo, un romeno di 49 anni, stava percorrendo la tangenziale in direzione Piacenza, quando, probabilmente per un incidente autonomo, è stato costretto a fermarsi poco dopo lo svincolo dell’interporto di Sito (al chilometro 19,9)...

Su Luna Nuova di martedì 8 settembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!