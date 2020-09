Cintura sud, metro linea 2: affidata la progettazione

È stata approvata martedì mattina dalla giunta comunale di Torino la delibera per l’affidamento della progettazione definitiva della linea 2 della metropolitana. La delibera propone al consiglio comunale del capoluogo di avvalersi di InfraTo per la progettazione definitiva dell’intero tracciato. Un passo in avanti per i trasporti in cintura sud. Si tratta di un percorso di circa 28 chilometri da S.Mauro a Orbassano lungo il quale sono previste 32 stazioni, i depositi e i parcheggi di interscambio per la cui realizzazione è stato stimato un costo di quasi 5 miliardi di euro...

Su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020

