Condove-Avigliana, mamme insieme: un fiocco rosa per due sorelle

Condove, Avigliana e Rivoli legate da un lungo nastro rosa che culmina con due fiocchi, ad annunciare la nascita di due bambine a poche distanza di ore l’una dall’altra, nel reparto di ostetricia del nosocomio rivolese diretto dal dottor Molina. Un fatto che non farebbe notizia se le due piccole, Matilde e Noemi (questi i loro nomi) non fossero le figlie di due sorelle, Giorgia e Valentina Tola, che non si aspettavano certo di partorire la stessa settimana e, soprattutto, di finire a loro insaputa non solo nello stesso reparto, ma nella stessa stanza assegnata loro dal personale ospedaliero. Il rispetto delle norme per prevenzione da Coronavirus, che...

su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020