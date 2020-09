I segreti ghiacciati dello Chaberton

È conosciuto come il forte fra le nuvole, per le sue ormai famose otto torrette costruite sopra i 3mila metri di quota e messe fuori uso dai francesi nel giugno del 1940. Ma è anche il forte del ghiaccio. Anche d’estate. Ma non è uno spettacolo per tutti, anche se, come si può dedurre dalle foto qui a fianco, vale la pena osservare. Il tesoro ibernato dello Chaberton è nascosto nelle viscere del forte, ben celato agli occhi dei più e sempre più difficile da raggiungere anche per gli specialisti. Sì, perchè contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il riscaldamento globale che all’esterno consuma i ghiacciai e fa crollare le seraccate, nella “pancia della montagna” si rende protagonista di un effetto opposto. Che si mostra evidente soprattutto in grotte o cunicoli artificiali come quelli che percorrono la cima dello Chaberton: il maggior calore fa sciogliere ghiaccio, neve e permafrost e l’acqua di risulta cola nei cunicoli, dove la temperatura è sempre costante e fredda, e si ritrasforma in ghiaccio...

Su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020