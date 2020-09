S.Antonino: badante arrestata per tentato omicidio

Ha tentato di uccidere l’anziano che le era stato affidato facendogli bere del liquido antigelo per auto. Si trova ora agli arresti domiciliari la donna peruviana di 46 anni residente a Sant’Antonino ritenuta responsabile di tentato omicidio per aver cercato di avvelenare l’88enne che accudiva, anche lui di Sant’Antonino. La misura cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Susa, guidati dal capitano Davide Cozzolino, e dai militari della sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Torino. L’indagine, coordinata dalla procura, è stata avviata nel giugno 2019 quando l’anziano era stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Susa per aver appunto ingerito del liquido antigelo per motori...

su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020