Alle superiori tutto fila liscio, «ma con la mascherina è un’altra vita»

Paura, incertezza, ma alla fine prevale un cauto ottimismo. Il primo giorno di scuola è una nuova normalità anche per gli studenti di liceo, costretti insieme ai loro professori alla didattica a distanza da marzo in avanti. Il loro “smart working”, almeno per chi si è diplomato a luglio, si è concluso solamente con gli esami di maturità. Magra consolazione per mesi di studio da casa. Nella maggior parte degli istituti gli studenti ritornano a fare lezione in aula, consapevoli che tutto non è come prima. Un bip all’ingresso controlla che nessuno abbia più di 37,5 gradi di temperatura corporea. Così inizia il percorso del nuovo anno scolastico negli istituti superiori. Poi si è entra in classe: banchi distanziati, mascherine, gel disinfettanti e protocolli sanitari da...

su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020