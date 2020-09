Arresti No Tav: «Questa è persecuzione politica»

Stavolta la Digos ha bussato al mattino presto. La porta non era più quella della casa Nicoletta Dosio, ma di Dana Lauriola, storica militante del movimento No Tav e del centro sociale Askatasuna. Giusto qualche isolato più avanti. Un luogo simbolo, forse, di un destino comune. Del resto pure i fatti contestati sono gli stessi: aver occupato un casello autostradale. Episodi che risalgono al 2012, quando diversi militanti e attivisti No Tav occuparono l’autostrada e alzarono le barriere del casello di Avigliana: Dana Lauriola, 38 anni, dovrà ora scontare in carcere una condanna di due anni. Ad aspettare le forze dell’ordine, ieri mattina, un gruppo nutrito di militanti del movimento. Alcuni già lì a “presidiare” la casa di via Ravetto, altri chiamati a raccolta...

su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020