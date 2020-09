Condove: l'uomo disperso è annegato nella Dora

Un giorno intero di ricerche, prima del drammatico epilogo: è stato ritrovato nelle acque della Dora il corpo senza vita di Clemente Ruo, l’uomo di 79 anni residente a Condove che aveva fatto perdere le tracce di sé dalla tarda mattinata di martedì 15 settembre. Il cadavere è stato rinvenuto dai soccorritori intorno alle 17 di mercoledì 16: stando ai rilievi compiuti dal medico legale, Ruo è morto per annegamento in una zona a metà strada fra il ponte che collega Condove e Chiusa San Michele e il punto in cui il torrente Gravio confluisce nella Dora, sulla sinistra orografica del fiume, in un’area in cui le acque sono più profonde. Sono sostanzialmente due le cause al vaglio degli inquirenti, certamente di natura accidentale: potrebbe essersi trattato di una...

su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020