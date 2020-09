Condove, muore mentre fa legna nei boschi: triste addio a Renato Rocci

Ha perso la vita in quei boschi che tanto amava, sulla montagna dov’è nato e cresciuto. Quella montagna per cui Renato Rocci, 72 anni, è sempre stato un importante punto di riferimento. Il dramma si è consumato martedì 15 settembre intorno alle 13 nei boschi a monte delle borgate Oliva e Ville Superiori, non distante da Frassinere, in un terreno di proprietà nei pressi della sua abitazione: Renato stava tagliando i rami di un albero con la motosega quando all’improvviso qualcosa è andato storto. Un grosso tronco non è caduto nella direzione giusta e gli è franato addosso, finendogli sul polpaccio e provocandogli una profonda ferita alla gamba destra. Una vicina di casa ha sentito le sue urla di dolore e ha subito allertato i famigliari, accorsi sul posto...

su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020