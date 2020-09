Referendum: un voto sui parlamentari

Domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 21, dalle 7 alle 15, urne aperte per il quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana, quello sul taglio dei parlamentari fortemente sostenuto in particolare dal Movimento 5 Stelle: l’unica vittoria del Sì, e quindi l’unica modifica alla Costituzione sin qui approvata, risale alla consultazione del 7 ottobre 2001 per la modifica del titolo V (riforma promossa dall’allora coalizione di centrosinistra al governo, frutto della commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema); vennero invece bocciati i quesiti del 25-26 giugno 2006 per la modifica della parte II (la cosiddetta “Devolution” proposta dall’allora coalizione di centrodestra al governo) e del 4 dicembre 2016 per la riforma Renzi-Boschi...

su Luna Nuova di venerdì 18 settembre 2020