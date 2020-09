Borgone, estorsione ai nonni: preso il pusher

È stato convalidato nella mattinata di ieri l’arresto di A.M., il pusher 26enne finito in manette giovedì 17 settembre al termine di un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Susa: il giovane, dunque, si trova tuttora recluso nel carcere di Torino. L’accusa a suo carico è quella di estorsione ai danni di due anziani nonni 80enni: il loro nipote, cliente del pusher, aveva infatti acquistato alcune dosi di sostanze stupefacenti ma non le aveva pagate, così lo spacciatore pretendeva che fossero i suoi nonni a saldare il debito. A denunciare il fatto sono stati proprio i malcapitati anziani, che nelle scorse settimane hanno deciso di rivolgersi alla stazione carabinieri di Borgone, stanchi delle continue minacce ricevute dall’arrestato, che pretendeva appunto...

su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020