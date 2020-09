Bruzolo, Cristina in finale: ora sogna l'Ariston

Che Cristina Cibrario avesse una bella voce in valle di Susa lo sapevano più o meno tutti. Ma adesso anche l’intero Paese se ne sta accorgendo. In questi giorni, fino a giovedì, la giovane bruzolese è infatti una dei 60 finalisti del concorso “Sanremo New Talent”, che ha visto via via scremare oltre 3mila partecipanti. È ospite dell’Altromondo Studios di Rimini, dove giovedì verrà rivelato il nome del vincitore, per cui si schiuderanno le porte, per adesso ancora di servizio, del Festival della canzone italiana...

Su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020