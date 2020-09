Chaberton: discesa mozzafiato pedalando sulla Graziella

Sono stati molti, due weekend fa, a salire sullo Chaberton. L’ultimo vero fine settimana d’estate, visto il sabato e la domenica uggiosi che ci ha riservato quello appena trascorso. Una gita classica nel panorama escursionistico valsusino, dove il “Forte fra le nuvole” rappresenta non solo una meta raggiungibile dai più, anche se impegnativa, ma anche un tuffo nella storia di quello che fu la fortezza più alta d’Europa, con i suoi cannoni messi tragicamente a tacere in pochi minuti dai mortai francesi nel giugno del 1940. Ma lo Chaberton non finisce mai di stupire e proprio in quei giorni ha regalato una bella sorpresa a coloro che arrancavano sui suoi sentieri e sulle sue strade militari. Non capita mica tutti i giorni, infatti, di vedersi sfrecciare accanto, in un’eccentrica...

su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020