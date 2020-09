Rivoli: riparte il cantiere di Villa Melano

Da “casa degli spiriti” a polo del Museo di arte contemporanea. Un progetto già noto al Comune, per cui sono arrivati i primi passi in avanti. È datato 4 settembre il protocollo d’intesa approvato dalla giunta della Regione. Documento che era stato sottoscritto dal Comune, dalla Regione e dall’associazione “Castello di Rivoli - Museo d’arte contemporanea” e che vuole riqualificare “Villa Melano”. L’idea messa in campo è di rendere il complesso un polo culturale di rilevanza internazionale vicino al castello (a questo proposito è stato redatto uno studio di fattibilità, consegnato agli uffici regionali a febbraio 2019). Sempre secondo lo studio, le opere sono divise in due lotti. Il primo di circa 11 milioni e 100mila euro e il secondo di circa 8...

su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020