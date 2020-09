Taglio parlamentari: in valli e cintura il "Sì" trionfa al 71,06

Il “Sì” ha stravinto anche in valli e cintura, come da pronostico, per altro con una forbice persino maggiore rispetto al dato nazionale, che a ieri sera, al momento di andare in stampa, era pressoché cristallizzato al 69,63 contro il 30,37, quando mancavano ancora i dati definitivi di poco meno di 200 sezioni su un totale di 61mila 622. Sul nostro territorio, che include valle di Susa, val Sangone, cintura ovest e cintura sud, i favorevoli al taglio dei parlamentari hanno superato la “soglia psicologica” del 70 per cento: il computo finale dice 71,06 contro 28,94, con un distacco maggiore anche rispetto al dato regionale (68,41 contro 31,59) e provinciale (67,15 contro 32,85). Ma ci sono anche due anomalie che meritano di essere citate: Claviere e Sauze di Cesana...

su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020 il tabellone con tutti i risultati comune per comune