Troppi cinghiali sul Rocciamelone, saranno abbattuti

Una notizia buona ed un’altra meno per gli allevatori del Rocciamelone alle prese con un attacco massiccio e forse senza precedenti dei pascoli da parte dei cinghiali. La Città metropolitana ha risposto positivamente all’appello dei margari, raccolto e fatto proprio in primis dalla sindaca Piera Favro, ed ha stabilito, in accordo con i carabinieri forestali e l’ente parco delle Alpi Cozie, di effettuare una battuta per l’abbattimento selettivo degli ungulati, ormai in numero troppo alto rispetto al territorio, ancora alle prese tra l’altro con i danni enormi arrecati dall’incendio dell’ottobre 2017. La battuta, in un primo momento prevista per la notte fra domenica e lunedì, però si potrà effettuare soltanto il 1° ottobre, in quanto la zona è tutelata con un Sic, Sito di interesse comunitario. Quando, peraltro, buona parte delle mandrie che salgono qui d’estate, avrà già portato a termine la demonticazione...

Su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020